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В Кремле объяснили причины инфляции

Пресс-секретарь президента России Песков объяснил рост инфляции общемировыми тенденциями
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Цены в России растут в первую очередь из-за общемировых тенденций, и сложно сказать, в какой момент процесс войдет в норму. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о пересмотре Минэкономразвития прогноза по инфляции, сообщает «Интерфакс».

Он объяснил, что в Кремле воспринимают явление как негативное и принимают меры, но полностью нивелировать последствия невозможно, поскольку его причины лежат вне зоны ответственности российских властей. Тем не менее для наиболее уязвимой части населения, то есть для пенсионеров и тех, кто получает пособия, выплаты были увеличены.

«Дальше правительство продолжает работать — и весьма энергично», — подчеркнул Песков. Он напомнил, что индексация пенсий проведена на уровне выше, чем фактическая инфляция, — 8,6 против 8,39 процента.

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В предыдущем прогнозе Минэкономразвития инфляция по итогам 2022 года должна была составить 4 процента, то есть на уровне таргета. В настоящее время ведомство повысило прогноз в полтора раза — до 5,9 процента. К таким выводам эксперты могли прийти по итогам январской инфляции.

По данным Росстата на 28 января, рост цен в России составил 8,8 процента после 8,4 процента в годовом выражении. Это максимум за последние шесть лет. Эксперты ожидают, что в пятницу, 11 февраля, Центробанк России в очередной раз поднимет ключевую ставку, возможно, до 9,5 процента годовых.

В 2021 году российские ведомства многократно пересматривали прогноз по росту цен, ожидая, что инфляция пойдет на спад. Такой же прогноз они давали на текущий год.

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Платон Щукин
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