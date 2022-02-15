Назван уровень роста цен на продукты в России

Продовольственная инфляция в январе продолжила рост и достигла 11,1 процента. Эта категория товаров, как и в предыдущие месяцы, внесла основной вклад в общий рост цен. Об этом со ссылкой на материалы Центробанка сообщает ТАСС.

Регулятор объяснил тенденцию давлением со стороны затрат производителей и поставщиков, который, в свою очередь, связан с ускоренным ростом мировых цен в условиях неэластичного спроса. Общая инфляция выросла до 8,7 процента в годовом выражении, что выше декабрьской на 0,3 процентных пункта.

Цены на услуги в январе выросли на 5,4 процента, хотя в декабре инфляция в сегменте сократилась. Во многом на удорожании импортируемых товаров и услуг сказалось ослабление курса рубля, что связано с ситуацией вокруг Украины.

Центробанк констатирует увеличение баланса рисков в сторону проинфляционных. Оценка инфляции по итогам года повышена до 5-6 процентов. Достижение уровня таргета в 4 процента отложено на середину 2023 года. Еще в октябре 2021 года в ЦБ ожидали, что по итогам 2022-го инфляция опустится до 4 процентов.

В пятницу, 11 февраля, регулятор в связи с продолжающимся ростом цен принял решение повысить ключевую ставку до 9,5 процента. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики возможно, если рост цен продолжится.

По данным Росстата, инфляция в январе составила 8,73 процента. Вскоре после этой оценки Минэкономразвития пошло на пересмотр годовой инфляции с 4 до 5,9 процента. Таким образом, в начале года повторяется история 2021-го, когда российские ведомства многократно повышали свой прогноз по росту цен, однако в итоге все равно недооценили его.