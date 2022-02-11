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Набиуллина прокомментировала повышение ставки брошью с весами

Набиуллина на пресс-конференции после повышения ставки до 9,5% надела брошь с весами

Кадр: Банк России / YouTube

Глава Банка России Эльвира Набиуллина вышла на пресс-конференцию по итогам совета директоров с брошью в виде весов. Таким образом она прокомментировала решение поднять ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 9,5 процента. Трансляция мероприятия ведется на сайте регулятора.

В своем обращении она рассказала, что российская экономика в целом показывает положительную динамику, отметив в том числе рост ВВП выше запланированного и снижение безработицы. Однако рост цен остается серьезной проблемой.

Инфляционные ожидания остаются на многолетних максимумах, ситуация на мировых товарных рынках также способствует росту цен. В этих условиях, подчеркнула Набиуллина, баланс рисков неизбежно смещается в сторону проинфляционных.

Председатель ЦБ не исключила, что повышение ставки продолжится и на следующих заседаниях. При этом снижение роста цен до таргета в 4 процента перенесено на год. В обновленном прогнозе рост цен по итогам 2022 года должен составить 5-6 процентов. Ранее на такое же повышение ожиданий пошло Минэкономразвития.

Курс доллара от TradingView

Набиуллина уже почти два года использует украшения для подачи рынку определенных сигналов. В сентябре прошлого года она признала, что иной раз трактовка брошки оказывается неожиданной даже для нее самой. Тем не менее отказываться от такого вида коммуникации глава ЦБ не намерена.

В 2021 году прогноз по инфляции неизбежно повышался. Еще в июне он составлял 5,9 процента, а осенью Набиуллина уверяла, что рост цен не превысит 8 процентов. Тем не менее по итогам года показатель составил 8,39 процента. В январе рост цен ускорился до 8,73 процента в годовом выражении.

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Платон Щукин
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