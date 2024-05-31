Экс-владельцам ЧЭМК не удалось оспорить многомиллиардное взыскание

Челябинский суд признал законным взыскание 105 млрд рублей с экс-владельцев ЧЭМК

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения постановление Арбитражного суда Челябинска и признал законным решение о взыскании 105 миллиардов рублей с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Вердикт об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры о взыскании вышеуказанной суммы с бывших владельцев ЧЭМК был вынесен 5 апреля. При этом размер изначальных требований к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым составлял 28,53 миллиарда рублей, однако 28 марта был увеличен более чем втрое. Ответчиками по этому делу помимо Антиповых выступили Александр и Людмила Аристовы, Елена и Александр Кретовы, а также две компании — АО «Компания «Эталон» и ООО «Группа компаний Ариант».

Тогда Арбитражный суд Челябинска также постановил изъять в пользу государства 100 процентов долей организаций, собственниками которых являются вышеуказанные лица. Таким образом, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд счел обоснованным эти решения и отказал в удовлетворении апелляционных жалоб.

Ранее агентство «Интерфакс» сообщило о неудачной попытке основателей ЧЭМК добиться отмены решения о передаче государству трех заводов промышленной группы — АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Соответствующая жалоба Юрия и Людмилы Антиповых была отклонены Семнадцатым арбитражным апелляционным судом в Перми.