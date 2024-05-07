Основателям группы ЧЭМК не удалось обжаловать передачу заводов государству

Апелляция отклонила жалобу экс-владельцев ЧЭМК на передачу 3 заводов государству

Основателям промышленной группы ЧЭМК не удалось добиться отмены решения о передаче государству трех заводов группы. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, соответствующее решение принял 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми, отклонивший жалобы Юрия и Людмилы Антиповых и оставивший решение нижестоящей инстанции неизменным.

Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля полностью удовлетворил иск о передаче РФ акций трех предприятий группы: АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Генпрокуратура ранее потребовала вернуть в госсобственность эти заводы по причине незаконности проведенной в 90-х годах XX века приватизации, а также того, что активы предприятий выводились за границу с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности России.

В начале апреля Арбитражный суд Челябинской области по иску того же ведомства взыскал с бывших владельцев ЧЭМК и АО «Компания "Эталон"» (через нее Антиповы владели активами промгруппы) неосновательное обогащение в размере 105 миллиардов рублей.