Москвичей предупредили о морозах

Синоптик Позднякова: До Нового года в Москве будут ежедневные снегопады и морозы

До Нового года в Москве будут ежедневный снег и морозы. О такой погоде предупредила жителей столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

Синоптик уточнила, что за погоду в предновогоднюю пору будут отвечать атлантические циклоны. Небольшой или умеренный снег будет идти вплоть до 31 декабря.

«Температура воздуха будет ниже климатической нормы где-то на 3, может быть, на 2-3 градуса. Однако это предварительный прогноз», — отметила Позднякова.

Есть вероятность, что морозная погода сохранится и в первую половину новогодних праздников. Во второй половине каникул возможны снегопады и близкие к оттепели температуры. Такие условия будут благоприятными для зимнего отдыха — можно будет кататься на лыжах, коньках и тюбингах, заключила метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что в новогодние праздники сугробы в Москве могут вырасти до 19-24 сантиметров.