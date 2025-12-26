Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:03, 26 декабря 2025Экономика

Москвичей предупредили о морозах

Синоптик Позднякова: До Нового года в Москве будут ежедневные снегопады и морозы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Nikolay Korchekov / Reuters

До Нового года в Москве будут ежедневный снег и морозы. О такой погоде предупредила жителей столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

Синоптик уточнила, что за погоду в предновогоднюю пору будут отвечать атлантические циклоны. Небольшой или умеренный снег будет идти вплоть до 31 декабря.

«Температура воздуха будет ниже климатической нормы где-то на 3, может быть, на 2-3 градуса. Однако это предварительный прогноз», — отметила Позднякова.

Есть вероятность, что морозная погода сохранится и в первую половину новогодних праздников. Во второй половине каникул возможны снегопады и близкие к оттепели температуры. Такие условия будут благоприятными для зимнего отдыха — можно будет кататься на лыжах, коньках и тюбингах, заключила метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что в новогодние праздники сугробы в Москве могут вырасти до 19-24 сантиметров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Крым

    Стало известно об ужасе испанского тренера-чемпиона от работы в «Спартаке»

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Москвичам пообещали 33-сантиметровые сугробы

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Долина начала вывозить вещи из квартиры

    Поставки электроэнергии из России в Китай рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok