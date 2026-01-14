Жителям российского города отключили тепло в 30-градусный мороз

Жителям Омска отключили отопление в 30-градусный мороз

Омичи остались без отопления, пока на улице стоял 30-градусный мороз. Об отключении пишет Telegram-канал «Омский новостной поезд».

Подача ресурса в домах по улице Завертяева прекратилась поздно вечером, около 22 часов. Отключение объяснили перебоями с электричеством на котельной. В диспетчерской водоканала на вопросы горожан разводят руками — коммунальщики оказались не в курсе проблем с теплоснабжением. Тем не менее уже через полтора часа, согласно сообщению АО «Омскэлектро» в комментариях к записи, электричество восстановили.

Это не единственная коммунальная авария, случившаяся за день в Омске. Так, на Левом берегу произошел прорыв теплотрассы, после чего в 6-м микрорайоне отключилось отопление и горячая вода, а улицы затопило кипятком.

Ранее из-за поломки на котельной отопления и горячей воды лишились жители поселка Новый Ургал в Хабаровском крае. Тем временем столбики термометров держались на отметке минус 37 градусов.