10:10, 20 марта 2026Экономика

С Ксении Собчак потребовали компенсацию за залив соседей

Виктория Клабукова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

С телеведущей Ксении Собчак могут взыскать компенсацию за залитую квартиру соседей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Как стало известно газете, страховая компания подала иск в Московский суд с требованием о возмещении ущерба. Со звезды просят взыскать компенсацию в порядке суброгации за то, что она затопила соседей. Сумма составляет 166,2 тысячи рублей. В качестве второго ответчика выступает некий Соколов. Иск поступил в суд еще в октябре 2025 года, рассмотрение по существу назначено на 23 марта.

Осенью сообщалось о долгах Собчак перед столичным фондом капремонта. В отношении знаменитости подали четыре иска. Сумма взысканной задолженности за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию не разглашалась.

Ранее Собчак похвасталась интерьером в своей московской квартире, которую обставила самостоятельно. Она поделилась, что собирала свое пространство на протяжении многих лет, обойдя антикварные магазины, блошиные рынки и дилеров искусства.

