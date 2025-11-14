Экономика
10:31, 14 ноября 2025Экономика

С Собчак вновь взыскали долг по ЖКУ

Суд взыскал с Собчак долг по ЖКУ по четвертому иску фонда капремонта Москвы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Столичный суд взыскал с журналистки Ксении Собчак очередной долг по ЖКУ. Об этом со ссылкой на соответствующие материалы сообщает РИА Новости.

Фонд капремонта многоквартирных домов города Москвы в четвертый раз подал иск в отношении звезды. В результате суд обязал Собчак выплатить задолженность за коммунальные услуги, сумма которой при этом не уточняется. «Исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено», — говорится в материалах дела.

В октябре стало известно, что суд взыскал с Собчак долги по коммунальным платежам по трем искам фонда капремонта.

Ранее РИА Новости сообщало, что столичный суд в сентябре удовлетворил три аналогичных иска к Собчак. Сумма взысканной задолженности также не сообщалась. Решения вступили в силу. Юрист Константин Крохин заявил, что судебные приставы арестуют необходимую сумму на счетах звезды, если та не выплатит долги по ЖКУ добровольно.

