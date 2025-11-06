Раскрыты последствия для Собчак за долги по капремонту

Юрист Крохин: Если Собчак не выплатит долг по капремонту, сумму арестуют

Судебные приставы арестуют необходимую сумму на счетах журналистки Ксении Собчак, если она не выплатит долг за капремонт добровольно. Об этом заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ юрист Константин Крохин в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, Собчак может оспорить иск, однако количество поданных заявлений говорит о том, что ответчик не появляется в суде и не участвует в процессе. По истечении срока на добровольное исполнение решения суда пристав сможет арестовать сумму долга на всех выявленных счетах.

«Их арестовывают и потом списывают. Они переходят в Службу судебных приставов, на их депозитный счет. После поступления туда в рамках исполнительного производства деньги распределяются взыскателем», – объяснил Крохин.

Ранее сообщалось, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы подал в суд четвертый иск к Собчак о взыскании долга. Зарегистрировано заявление о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.