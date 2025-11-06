Силовые структуры
К Собчак подали очередной иск из-за долгов

Фонд капремонта подал четвертый иск в суд к Собчак из-за долга по услугам ЖКХ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы подал в суд четвертый иск к телеведущей Ксении Собчак о взыскании долга по услугам ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что исковое заявление зарегистрировано о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.

До этого общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь раскрыл последствия для Собчак за долги по коммуналке. По его словам, звезду могут не выпустить из страны, а также арестовать ее имущество.

Ранее телеведущая Алена Водонаева пожаловалась, что получила миллионный счет на оплату услуг ЖКХ в московских квартирах.

