Раскрыты последствия для Собчак за долги по коммуналке

Эксперт Бондарь: За долги по коммуналке Собчак могут не выпустить из страны

За внушительные долги по оплате коммунальных услуг журналистку и телеведущую Ксению Собчак могут не выпустить из страны, а также арестовать ее имущество. Последствия судебных исков в отношении знаменитости раскрыл общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет ОСН.

Специалист напомнил, что с людей, которые не оплачивают коммуналку и взносы на капремонт, взыскивают деньги через суд. Причем обычно процедуру проводят в упрощенном порядке через судебный приказ, а исковые заявления подают в более серьезных случаях.

«В ситуации с Ксенией Собчак конкретные суммы и детали пока не известны. Однако судебный приказ — это упрощенная процедура для бесспорных долгов на сумму до 500 тысяч рублей. Зная это, можно предположить, что сумма долга Ксении Собчак по каждому иску может быть выше», — рассказал Бондарь.

Эксперт предположил, что, если суд встанет на сторону заявителя, у телеведущей могут списать средства с банковских счетов, удержать часть доходов, запретить выезд за границу и арестовать имущество.

Ранее стало Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на Ксению Собчак. В материалах дела уточняется, что журналистка не оплатила тепло и электроэнергию.