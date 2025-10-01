Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:46, 1 октября 2025Экономика

На Собчак подали в суд за долги

На Собчак подали три иска в суд за долги по коммуналке
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на российскую журналистку Ксению Собчак. С телеведущей хотят взыскать долг по коммунальным платежам, передает РИА Новости.

Иск поступил в суд 25 сентября. В материалах дела уточняется, что Собчак не оплатила тепло и электроэнергию. При этом сумма, которую журналистка задолжала коммунальщикам, не уточняется. Дата заседания пока не назначена.

Ранее сообщалось, что юморист Максим Галкин (признан Минюстом России иностранным агентом) погасил долг перед «Мосэнергосбытом» за обслуживание замка в Грязи. Сумма задолженности превышала 432 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жители были обеспокоены». На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Что известно о ЧП?

    Доллар упал до минимума к евро и иене

    Российским туристам рекомендовали отложить поездки на Мадагаскар из-за протестов

    Россиянам рассказали о правилах подготовки дачи к зиме

    Президент Киргизии предложил смертную казнь за преступления против детей и женщин

    Российский военный с пулей в голове улыбнулся, сказал «вот так мы воюем» и попал на видео

    В Берлине появились листовки с призывом воевать на Украине

    В Баку рассказали подробности расследования авиакатастрофы AZAL

    В Финляндии выступили со срочным призывом по Украине

    Назван новый лидер на рынке складных смартфонов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости