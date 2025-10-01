На Собчак подали в суд за долги

На Собчак подали три иска в суд за долги по коммуналке

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска в суд на российскую журналистку Ксению Собчак. С телеведущей хотят взыскать долг по коммунальным платежам, передает РИА Новости.

Иск поступил в суд 25 сентября. В материалах дела уточняется, что Собчак не оплатила тепло и электроэнергию. При этом сумма, которую журналистка задолжала коммунальщикам, не уточняется. Дата заседания пока не назначена.

Ранее сообщалось, что юморист Максим Галкин (признан Минюстом России иностранным агентом) погасил долг перед «Мосэнергосбытом» за обслуживание замка в Грязи. Сумма задолженности превышала 432 тысячи рублей.