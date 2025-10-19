Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:55, 19 октября 2025Экономика

Российская телеведущая пожаловалась на миллионные счета ЖКХ

Телеведущая Водонаева получила счет ЖКХ на 1,7 млн рублей за квартиры в Москве
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Телеведущая Алена Водонаева пожаловалась, что получила миллионный счет на оплату услуг ЖКХ в московских квартирах. Об этом знаменитость сообщила в Telegram-канале.

Водонаева рассказала, что за сентябрь оказалась должна коммунальщикам почти 1,79 миллиона рублей за две квартиры в столице. Такой счет ей выставили только за электричество 19 октября. Звезда отметила, что провела в каждой квартире около двух недель.

«Как они работают? Откуда их берут? Из каких спецучреждений люди устраиваются работать в какие-то бюрократические организации, связанные с коммунальными вопросами граждан?», — прокомментировала Водонаева ошибку в начислении платежей.

Ранее суд в Москве взыскал долги по коммунальным платежам с журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Сумма задолженности знаменитости не уточнялась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лувр в Париже ограбили за несколько минут. Из музея украли вещи из коллекции украшений Наполеона и императрицы

    Зеленский ответил на вопрос об участии в переговорах в Будапеште

    Бросившую младенца в коляске у помойки россиянку заключили под стражу

    Многодетный россиянин приревновал жену и размахивал ножом при детях

    Рядом с Лувром найдены оставленные грабителями вещественные доказательства

    Водитель пикапа упал с 91-метровой высоты, выжил и сам ушел от спасателей

    Трамп порассуждал о возможных итогах конфликта на Украине

    Вратарь «Алании» отказался отбивать пенальти в матче Второй лиги

    В центре Москвы ограничат движение на два месяца

    Трамп сделал неутешительный для Украины вывод по поставкам оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости