Российская телеведущая пожаловалась на миллионные счета ЖКХ

Телеведущая Водонаева получила счет ЖКХ на 1,7 млн рублей за квартиры в Москве

Телеведущая Алена Водонаева пожаловалась, что получила миллионный счет на оплату услуг ЖКХ в московских квартирах. Об этом знаменитость сообщила в Telegram-канале.

Водонаева рассказала, что за сентябрь оказалась должна коммунальщикам почти 1,79 миллиона рублей за две квартиры в столице. Такой счет ей выставили только за электричество 19 октября. Звезда отметила, что провела в каждой квартире около двух недель.

«Как они работают? Откуда их берут? Из каких спецучреждений люди устраиваются работать в какие-то бюрократические организации, связанные с коммунальными вопросами граждан?», — прокомментировала Водонаева ошибку в начислении платежей.

Ранее суд в Москве взыскал долги по коммунальным платежам с журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Сумма задолженности знаменитости не уточнялась.

