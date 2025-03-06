«Это деградирующий кинематограф». Сарик Андреасян заявил о ненависти к фильмам Тарковского. В Госдуме его обвинили в хамстве

Актер Андреасян заявил о ненависти к фильмам Тарковского

Российско-армянский актер, продюсер и режиссер Сарик Андреасян в ходе встречи со студентами московского Киноколледжа №40 заявил о ненависти к фильмам культового советского режиссера и сценариста Андрея Тарковского. Он назвал работы коллеги по цеху «деградирующим кинематографом».

Депутат Госдумы Николай Бурляев в ответ на это обвинил Андреасяна в хамстве. Снимавшийся в фильмах Тарковского «Иваново детство» и «Андрей Рублев» актер отметил, что современник своими проектами понижает духовный уровень народа.

Эпатажный, хамский выпад в адрес величайшего кинорежиссера планеты — наглядное свидетельство моськи, лающей на слона, до уровня которого этот «режиссер» никогда не дорастет, занимаясь доходным промыслом рыночного кино Николай Бурляев актер, депутат Госдумы

Андреасян заявил о ненависти к авторскому кино

Во время лекции в Киноколледже у режиссера произошел конфликт со студентами. Из-за скандала он покинул мероприятие раньше времени под смех и аплодисменты учащихся.

Известно, что спор разгорелся из-за оскароносной ленты «Анора», работ Тарковского и фестивального кино в целом.

Кадр: фильм «Иваново детство»

Одна из студенток спросила у Андреасяна, как он относится к кино, которое делается не ради денег. На это режиссер ответил:

«Если вы хотите быть бедными всю жизнь, я вообще не против». Он добавил, что ему неинтересно «маргинальное кино».

Дальше речь зашла о работах Андрея Тарковского. Режиссер нелестно высказался о его творчестве, назвав картины плохими, а его работу — деградирующим кинематографом.

Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на хер. Это маленькие детишки, зачем вы меня позвали, я занимаюсь этим 20 лет, вы думаете, я не смотрел всю чепуху, о которой вы рассказываете? Это моя жизнь и мой выбор Сарик Андреасян режиссер

Андреасяну напомнили про его собственные фильмы

Режиссер Алексей Герман-младший отреагировал на критику работ Тарковского, прозвучавшую от Андреасяна. Он отметил, что высказанные слова выглядят мерзко, жалко, пошло, и являются вредными для самого режиссера.

Герман-младший указал, что Андреасян не имеет права оскорблять своих коллег и должен уважать таких великих творцов, как Тарковский, «которые во многом сформировали российскую культуру».

Сарику Андреасяну не стоит говорить такие вещи, потому что он сейчас снял коммерческий фильм «Любовь и музыка», который в прокате прошел не очень хорошо, а авторский фильм «Воздух», который не позиционировался как коммерческий проект, собрал гораздо больше денег (...) При всем уважении, все творчество Андреасяна — все прошлое и будущее творчество — не стоит и пяти минут фильма Тарковского. Это все понимают, думаю, даже сам Сарик Алексей Герман-младший режиссер

По мнению режиссера, высказывание Андреасяна приведет к тому, что над ним будут смеяться. В пример он привел людей, которые критикуют философа Николая Бердяева, чьи работы кажутся слишком сложными, величину романа «Война и мир», или же стихотворения поэтов Осипа Мандельштама и Александра Блока. «В такой ситуации нужно понять, не являешься ли ты идиотом, что вполне возможно, если не можешь прочесть "Войну и мир"», — резюмировал он.

В заключение он отметил, что в России много режиссеров уровня Андреасяна, а вот уровня Тарковского — нет. «Мы потеряли свой киноязык, свой великий кинематограф», — подчеркнул Герман-младший.