Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:36, 6 марта 2025Культура

В Госдуме ответили Сарику Андреасяну после критики Тарковского

Депутат Бурляев заявил, что Сарик Андреасян понижает духовный уровень народа
Ольга Коровина
Сарик Андреасян

Сарик Андреасян . Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Актер и депутат Государственной думы Николай Бурляев прокомментировал заявление режиссера Сарика Андреасяна о ненависти к фильмам Андрея Тарковского. Его слова приводит Daily Storm.

«Эпатажный, хамский выпад в адрес величайшего кинорежиссера планеты — наглядное свидетельство моськи, лающей на слона», — заявил Бурляев. Артист, известный по ролям в фильмах Тарковского «Иваново детство» и «Андрей Рублев», добавил, что Андреасян занимается рыночным кино и понижает духовный уровень россиян.

Ранее сообщалось, что Андреасян послал студентов московской киношколы и заявил, что ненавидит картины Тарковского. Режиссер также раскритиковал киношколы России после перепалки с учащимися.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Новая фаза операции и крайне сложная обстановка. Что военкоры говорят о боях в Курской области?

      В России сожгли венки на могиле офицера СВО

      Панику в российском автобусе из-за действий одного пассажира сняли на видео

      Вооруженные автоматом и пистолетом люди похитили раненого бойца СВО

      Российские байдарочники и каноисты отказались от поездки на этап Кубка мира в Польшу

      Врач назвала указывающие на рак мозга едва заметные симптомы

      В Госдуме ответили Сарику Андреасяну после критики Тарковского

      На Западе заявили об одержимости Трампа разрушением ЕС

      В ВСУ проведут служебную проверку из-за перевода дефицитных специалистов в пехоту

      В России высказались о тайной встрече команды Трампа с Тимошенко и Порошенко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше