В Госдуме ответили Сарику Андреасяну после критики Тарковского

Депутат Бурляев заявил, что Сарик Андреасян понижает духовный уровень народа

Актер и депутат Государственной думы Николай Бурляев прокомментировал заявление режиссера Сарика Андреасяна о ненависти к фильмам Андрея Тарковского. Его слова приводит Daily Storm.

«Эпатажный, хамский выпад в адрес величайшего кинорежиссера планеты — наглядное свидетельство моськи, лающей на слона», — заявил Бурляев. Артист, известный по ролям в фильмах Тарковского «Иваново детство» и «Андрей Рублев», добавил, что Андреасян занимается рыночным кино и понижает духовный уровень россиян.

Ранее сообщалось, что Андреасян послал студентов московской киношколы и заявил, что ненавидит картины Тарковского. Режиссер также раскритиковал киношколы России после перепалки с учащимися.