Андреасян обвинил киношколы в воспитании ненавидящих Россию либералов

Режиссер Андреасян раскритиковал киношколы России после перепалки со студентами

Режиссер Сарик Андреасян прокомментировал перепалку со студентами московской киношколы. Публикацию он разместил в личном Telegram-канале.

Андреасян раскритиковал российские киношколы, заявив, что из-за них в стране «никогда не будет полноценной киноиндустрии». «Пока ученикам засоряют мозг, ничего ждать не стоит. Именно эти киношколы воспитывают тех самых либералов, которые ненавидят свою страну», — считает режиссер. По его мнению, всем вузам, обучающим будущих кинематографистов, необходима реформа.

Сарик предсказал, что студенты поймут его высказывания через несколько лет, когда столкнутся с реалиями кинематографа. «Я всем желаю хорошего воспитания, а себе — лучше управлять собственным гневом», — добавил режиссер.

Ранее сообщалось, что Андреасян послал студентов и заявил о ненависти к фильмам режиссера Андрея Тарковского.