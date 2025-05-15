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08:41, 15 мая 2025Экономика

Одному российскому округу предрекли 30-градусную жару

Вильфанд: Сибирь ждет 30-градусная жара
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В ближайшие дни в Сибирском федеральном округе потеплеет до плюс 30 градусов. Жаркая погода продержится в российском регионе округе два дня, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В Новосибирской области температура достигнет плюс 28-30 градусов, в Алтайском крае — до 35 градусов тепла. «Связано это с тем, что воздушные массы будут поступать из Туркменистана. А в Туркменистане просто потрясающая ситуация: дневные температуры около плюс 40, а ночные — выше 25», — объяснил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что такие показатели превышают климатическую норму на 10-12 градусов. Возвращение температуры к 20-градусным значениям ожидается на выходных, 16 и 17 мая.

Ранее москвичей предупредили об аномальных дождях, которые придут в столицу вместе с новой волной холодов. Ухудшение погоды произойдет на следующей неделе.

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