Одному российскому округу предрекли 30-градусную жару

Вильфанд: Сибирь ждет 30-градусная жара

В ближайшие дни в Сибирском федеральном округе потеплеет до плюс 30 градусов. Жаркая погода продержится в российском регионе округе два дня, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В Новосибирской области температура достигнет плюс 28-30 градусов, в Алтайском крае — до 35 градусов тепла. «Связано это с тем, что воздушные массы будут поступать из Туркменистана. А в Туркменистане просто потрясающая ситуация: дневные температуры около плюс 40, а ночные — выше 25», — объяснил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что такие показатели превышают климатическую норму на 10-12 градусов. Возвращение температуры к 20-градусным значениям ожидается на выходных, 16 и 17 мая.

Ранее москвичей предупредили об аномальных дождях, которые придут в столицу вместе с новой волной холодов. Ухудшение погоды произойдет на следующей неделе.