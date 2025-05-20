В Москве наступил самый холодный день

Синоптик Позднякова: 20 мая оказался самым холодным днем на неделе

В Москве вторник, 20 мая, оказался самым холодным днем на неделе. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, Москва» сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

Температура воздуха не будет превышать плюс 13 градусов, заявила специалист. Однако уже в среду, 21 мая, столбики термометров начнут расти. Сначала потеплеет до плюс 16 градусов, а с четверга, 22 мая, погода будет возвращаться к климатической норме — будет погода, похожая на лето.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что потепление до плюс 26 градусов придет в Москву к концу текущей недели. В пятницу, 23 мая, температура повысится до плюс 25 градусов, а в выходные — до плюс 26 градусов, спрогнозировал он.

При этом июнь в столице может начаться 30-градусной жарой. О такой вероятности заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.