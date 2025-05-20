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13:09, 20 мая 2025Экономика

Москвичам назвали срок потепления

Синоптик Ильин: Потепление до плюс 26 градусов придет в Москву к концу недели
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Потепление до плюс 26 градусов придет в Москву к концу текущей недели. Такой срок назвал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет KP.RU.

Однако до этого жителям столицы придется пережить самый холодный день, который придется на вторник, 20 мая. Температура воздуха днем не превысит плюс 14 градусов. «В ночь на среду температура понизится до плюс 3-8 градусов. А дальше перспективы хорошие, погода набирает обороты», — отметил синоптик.

Днем в 21 мая воздух прогреется до плюс 18-20 градусов, а 22 мая — до плюс 22 градусов. При этом будет солнечно и сухо. В пятницу, 23 мая, температура повысится до плюс 25 градусов, а в выходные — до плюс 26 градусов, заключил Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал летнюю погоды в выходные во всем центре европейской части страны. При этом метеоролог не уверен, что такое тепло продержится до конца месяца.

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