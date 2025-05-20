Россиянам пообещали скорое наступление летней погоды

Синоптик Вильфанд: Летняя погода придет в европейскую часть России в выходные

В предстоящие выходные, 24 и 25 мая, в центр европейской части России придет летняя погода. Скорое потепление пообещал россиянам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает РИА Новости.

«В субботу и воскресенье уже по-настоящему летняя погода. Если в пятницу температура еще на 1 градус будет выше нормы, то на выходных — уже сразу на 4. Давление повышенное, поэтому много солнца, а ночью тоже не холодно, потому что южный ветер», — рассказал синоптик.

Ночные температуры будут держаться в диапазоне от плюс 10 до плюс 14 градусов, а дневные достигать плюс 20-26 градусов. Метеоролог предупредил, что в мае погода переменчива, и пока нет уверенности, что тепло продержится до конца месяца.

При этом сильного похолодания до плюс 12-15 градусов Вильфанд тоже не ожидает. «В любом случае, это будет уже теплая майская погода, потому что ранее очень часто погода была апрельская», — заключил специалист.

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