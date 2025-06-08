Удар молнии по Останкинской телебашне засняли на видео

В Москве удалось заснять удар молнии по Останкинской телебашне

В Москве удалось заснять на видео мощный удар молнии по телебашне в Останкино. Запись публикует Telegram-канал «112».

На видео показано, что идет дождь в Москве. В какой-то момент огромная молния бьет прямо в верхушку телебашни, после чего начинается раскатистый гром.

Об ухудшении погоды 8 июня сообщили в «Городском хозяйстве Москвы». Там со ссылкой на синоптиков подметили, что вплоть до ночи в столице продолжатся сильные дожди и град. Шквалистые порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.

7 июня сильнейший ливень с градом также накрыл города Московской области. В МЧС призвали граждан по возможности оставаться дома в безопасности, не парковаться под деревьями и рекламными щитами.

В целом москвичам и жителям Подмосковья заявили, что на выходных, 7 и 8 июня, их ждет «эффект парной бани». По прогнозам синоптиков, в том числе Евгения Тишковца и Татьяны Поздняковой, должна стоять жаркая, но переменчивая погода. Под влиянием циклонического вихря также ожидаются кратковременные дожди и грозы.