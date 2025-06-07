Сильнейший ливень с градом накрыл Подмосковье

Сильнейший ливень с градом накрыл подмосковные Мытищи и Королев

Сильнейший ливень с градом накрыл города Московской области. Telegram-канал «112» публикует последствия стихии.

На данный момент непогода сильнее всего проявляет себя в районе подмосковных Мытищ и Королева. Там, как видно на снимках и видео в сети, идет сейчас сильный дождь с мощными порывами ветра. В итоге дворы залило водой, а на землю падает град.

В МЧС по Московской области призвали граждан по возможности оставаться дома в безопасности, не парковаться под деревьями и рекламными щитами. Если все-таки пришлось выйти на улицу, то не стоит прятаться от стихии под высокими деревьями и линиями электропередачи.

Незадолго до этого москвичам и жителям Подмосковья заявили, что на выходных, 7 и 8 июня, их ждет «эффект парной бани».

По прогнозам синоптиков, в том числе Евгения Тишковца и Татьяны Поздняковой, в ближайшие дни должна стоять жаркая, но переменчивая погода. Под влиянием циклонического вихря также ожидаются кратковременные дожди и грозы.