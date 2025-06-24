Пригодность моря для купания в Сочи оценили

Синоптик Вильфанд: Температура моря в Сочи стала пригодной для купания

Температура воды в Черном море в Сочи достигла плюс 22 градусов и стала комфортной для плавания. Пригодность водоема на курорте оценил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Температура воды на Черноморском побережье вполне симпатичная. В Геленджике, Анапе, Туапсе [она составляет] 21 градус, в Сочи — комфортные для купания 22 градуса», — рассказал синоптик.

Вильфанд напомнил, что до этого крупные потоки холодной воды понизили температуру на побережье в районе Сочи. Теперь она восстановилась и будет расти. В Крыму другая ситуация — там сгонный ветер понизил температуру воды в море до плюс 11-12 градусов. Повышаться она начнет лишь к концу недели, заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд заявил, что возобновление купального сезона в Московском регионе станет возможным, если в начале июля установится антициклон.