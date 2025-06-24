Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:55, 24 июня 2025Экономика

Москвичам дали прогноз по купальному сезону

Вильфанд: Антициклон в июле может возобновить купальный сезон в Москве
Александра Качан (Редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Возобновление купального сезона в Московском регионе станет возможным, если в начале июля установится антициклон. Такое условие назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам метеоролога, для достаточного повышения температуры антициклон должен продержаться в течение четырех-пяти дней. В таком случае вода сможет нагреться до плюс 20-21 градуса. «Но пока такого не видно», — отметил Вильфанд.

От добавил, что сейчас температура воды в столице составляет всего плюс 16-17 градусов. В текущем году показатель уже достигал плюс 22 градусов, но в ближайшее время повторения таких условий не предвидится.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил москвичей, что в ближайшее время высокие температуры воздуха в Москве и области ждать не стоит. С 23 по 27 июня воздух прогреется максимум до плюс 18-23 градусов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не знают, какого ***** они творят!» Трамп разочаровался в Израиле из-за нарушения перемирия. Чем это грозит Ближнему Востоку?

    Психолог раскрыла способ справиться с усталостью

    Гузеева ответила на критику ее кардинальной смены имиджа

    Великобритания назвала количество переданных Украине дронов

    Военкор рассказал о важности продвижения ВС России к Константиновке

    В Раде предрекли конец режима Зеленского при одном условии

    Российской экономике спрогнозировали двукратное замедление роста

    Россиянка описала полет в бизнес-классе лучшей авиакомпании фразой «как будто в рекламе»

    Российская нефть подорожала

    Буланова попала в книгу рекордов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости