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07:14, 29 июня 2026Путешествия

Планктон атаковал российских туристов в азиатской стране

Shot: Планктон атаковал российских туристов на пляжах Вьетнама
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Планктон атаковал российских туристов во Вьетнаме. Люди жалуются на сыть и сильный кожный зуд, сообщает Telegram-канал Shot.

Путешественники рассказали, что после того, как они вошли в море на пляже города Нячанг, то сразу почувствовали многочисленные уколы по всему телу, как будто от крапивы.

Туристы сразу вышли из воды, но через некоторое время на теле появились небольшие зудящие волдыри. Оказалось, что в азиатской стране сейчас сезон планктона, именно эти микроскопические организмы стали причиной неприятных ощущений.

Теперь пострадавшие боятся заходить в воду и пытаются спасаться антигистаминными препаратами, мазями и алоэ.

Ранее на Азовском море блохи напали на отдыхающих. Одна из отдыхающих рассказала, что во время отпуска в Ейске ее дети покрылись красными пятнами, которые сильно чесались. Врачи сообщили, что причиной могут быть укусы мелких морских рачков.

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