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07:19, 29 июня 2026Экономика

В России захотели отказаться от закупки иностранных стройматериалов

Правительство рассматривает возможность отказа от госзакупок иностранных стройматериалов
Вячеслав Агапов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Правительство России рассматривает возможность введения национального режима, в рамках которого откажутся от госзакупок иностранных стройматериалов. Об этом со ссылкой на протокол заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкцийсообщает газета «Известия».

В кабмине захотели отказаться от покупки госучреждениями, госкорпорациями и госкомпаниями гранитной, стекольной и керамической продукции из недружественных стран. Вместо этого преимущество будут отдавать товарам российского производства и продукции из других стран ЕАЭС.

По данным Минпромторга, в конце 2025 года импорт на рынке стройматериалов занимал не более четырех процентов. В основном, это товары премиального сегмента.

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Необходимость введения национального режима для госзакупок обсуждается на фоне сокращения производства стройматериалов в стране. В 2025 году выпуск снизился на 8,3 процента, а в 2026-м может упасть еще на 22, подсчитали эксперты Минпромторга, Минстроя и Минтранса.

Эксперты отмечают, что реализовать такой механизм будет непросто. Большинство строительных проектов реализуется по схеме «под ключ», при которой подрядчик приобретает материалы и заказывает выполнение работ в едином пакете, пояснил член экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев.

В мае в России зафиксировали рост спроса на строительство частных домов. Специалисты связали увеличение интереса к этому виду жилья с развитием ипотечных инструментов, желанием семей получить более просторную недвижимость и ростом популярности индивидуальных форматов проживания. По данным аналитиков, за январь-март 2026 года на возведение частных домов было выдано больше кредитов, чем за тот же период в 2025 году. Около 90 процентов выданных ипотек пришлось на льготные программы. Чаще всего кредиты берут супружеские пары с детьми.

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