Замужество причинило вред здоровью Меган Маркл

Поклонники заметили изъяны на ногах герцогини Сассекской Меган, когда она разулась на приветственной церемонии в центре духовного развития племени маори Te Papaiouru Marae в новозеландском городе Роторуа. Об этом сообщает Daily Mail.

На правой стопе принцессы появился крупный волдырь, а на большом пальце левой ноги — шрам. По мнению экспертов, он мог образоваться после операции по удалению аналогичного волдыря.

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Ортопед Роберт Дафф считает, что причина проблем со стопами Меган Маркл — постоянное ношение туфель на каблуках, которые входят в список правил королевского дресс-кода. «На ее правой ноге мозоль и костный нарост. Чрезмерное ношение каблуков всегда привходит к подобным образованиям. Именно это и произошло в случае Меган», — прокомментировал он.

В июне сообщалось, что Меган Маркл пришлось отказаться от обуви на плоской подошве из-за 16-сантиметровой разницы в росте с мужем. Большая разница в росте между партнерами создает дисбаланс на фотографиях, и герцогиня Сассекская вынуждена все время надевать высокие каблуки, чтобы минимизировать разницу с супругом.

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