Меган Маркл пожертвовала своим комфортом ради мужа

Меган Маркл пришлось отказаться от обуви на плоской подошве из-за 16-сантиметровой разницы в росте с мужем, пишет Daily Mail.

Большая разница в росте между партнерами создает дисбаланс на фотографиях. «Зачастую невысокий человек, который стоит рядом с высоким, на снимках выходит еще ниже, чем он есть на самом деле. И кажется, что он смотрит снизу вверх на своего партнера», — объяснил фотограф знаменитостей Гленн Граттон.

По его словам, герцогиня Сассекская вынуждена все время надевать высокие каблуки, чтобы минимизировать разницу с супругом. Ее рост — 1,70 метра, а рост принца Гарри — 1,86 метра.

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Ранее в июле сообщалось, что после свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл еще ни разу не надевала туфли на танкетке, потому что королева Великобритании ненавидит эту модель. Об этом знают все женщины в королевской семье, и ни одна из них не надевает такую обувь в присутствии королевы. Однако им разрешено носить туфли на танкетке в повседневной жизни и во время выходов без Елизаветы II.

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