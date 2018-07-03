Меган Маркл отказалась от удобных туфель из-за королевы

После свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл еще ни разу не надевала модель туфель, которую ненавидит королева Великобритании. Об этом сообщает Vogue.

О том, что Елизавета II не переносит туфли на танкетке, знают все женщины в королевской семье, и ни одна из них не надевает их в присутствии королевы.

Поклонники никогда не видели герцогиню Сассекскую Меган Маркл или герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон в обуви на танкетке во время официальных приемов: жены принцев, согласно запрету, появляются на мероприятиях исключительно на каблуках.

Однако им разрешено носить туфли на танкетке в повседневной жизни и во время выходов без Елизаветы II. Так, Кейт Миддлтон — поклонницу этой модели — не раз фотографировали во время поездок с принцем Уильямом в подобной обуви.

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В июне поклонники Меган Маркл заметили, что после свадьбы с принцем Гарри бывшая актриса начала носить одежду пастельных тонов. По словам королевских инсайдеров, герцогиня Сассекская сменила любимые черный и темно-синий цвета на кремовый и бледно-розовый из уважения к королеве Елизавете II.

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