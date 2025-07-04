«ЛуганскИнформЦентр Z»: Взорвавшая экс-мэра Луганска смертница была сектанткой

Взорвавшая экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова смертница была сектанткой. Об этом сообщает Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр Z» со ссылкой на знакомого с ее семьей жителя.

Экс-мэр Луганска погиб при взрыве 3 июля в центре столицы ЛНР на открытии выставки, посвященной операции «Поток».

По словам местного жителя, которые приводит канал, подозреваемая во взрыве Алена Ч. выросла в «не очень благополучной» семье. Он рассказал, что женщина еще во времена Украины была членом одной из признанных запрещенными в России религиозных организаций.

Еще одной чертой женщины собеседник канала назвал жадность, совмещенную со стремлением получить все бесплатно. «Она давно нигде не работала, жила на детские [пособия]», — пояснил он. По мнению мужчины, подозреваемая в подрыве была завербована украинскими спецслужбами.

Взрыв в Луганске, жертвой которого стал Пилавов, Следственный комитет России квалифицировал как теракт. Экс-мэр Луганска был внесен в список украинского сайта «Миротворец».