Мэр сыграл свадьбу с крокодилицей

Мэр мексиканского города вступил в символический брак с рептилией

В мексиканском городе Сан-Педро-Уамелула мэр вступил в символический брак с самкой каймана, маленького крокодила. Об этом сообщает Reuters.

Глава города Даниэль Гутьеррес сыграл свадьбу с рептилией, которую жители называют «маленькой принцессой». Перед церемонией самку каймана, облаченную в белое свадебное платье, пронесли по улицам. Животное заносили в дома, а жители танцевали. Кульминацией обряда стал поцелуй.

Торжества продлились три дня. «Для нас это ритуал, в котором мы просим мать-землю и нашего создателя об изобилии», — рассказал один из участников празднования.

По местным поверьям, рептилия считается божеством, олицетворяющим Мать-землю, а ее брак с «лидером племени» символизирует соединение мира богов и мира людей.

Традиция свадьбы глав поселения с рептилиями отслеживается как минимум до XVIII века, хотя, вероятнее всего, она появилась еще в те времена, когда коренное население Центральной Америки не встретилось с европейцами.

В 2017 году сообщалось, что предыдущий мэр Сан-Педро-Уамелула также женился на самке крокодила. Перед церемонией рептилию тоже облачили в белое платье и крестили.