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20:22, 4 июля 2025Бывший СССР

В Раде призвали ЕС надавить на Зеленского ради мира

Нардеп Дубинский призвал ЕС надавить на Зеленского ради мира
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Европейский союз (ЕС) ради достижения мира на Украине должен надавить на президента Владимира Зеленского, поскольку не может помочь победить в конфликте. Оказать воздействие на Киев Брюссель призвал в Telegram депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский.

«Не имея возможности заменить США в помощи Украине, страны ЕС должны согласиться с американским видением завершения войны. И надавить с той же целью на Зеленского», — заявил парламентарий.

Он отметил, что Зеленский обращается к разным международным лидерам в надежде найти достаточно оружия, чтобы заменить поставки США, но производственные мощности Европы на это не способны.

Ранее сообщалось, что на Украине назревает катастрофа из-за прекращения поставок оружия США. Отмечалось, что ограничения в основном касаются средств ПВО.

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