Европейский союз (ЕС) ради достижения мира на Украине должен надавить на президента Владимира Зеленского, поскольку не может помочь победить в конфликте. Оказать воздействие на Киев Брюссель призвал в Telegram депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский.
«Не имея возможности заменить США в помощи Украине, страны ЕС должны согласиться с американским видением завершения войны. И надавить с той же целью на Зеленского», — заявил парламентарий.
Он отметил, что Зеленский обращается к разным международным лидерам в надежде найти достаточно оружия, чтобы заменить поставки США, но производственные мощности Европы на это не способны.
Ранее сообщалось, что на Украине назревает катастрофа из-за прекращения поставок оружия США. Отмечалось, что ограничения в основном касаются средств ПВО.