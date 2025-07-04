В Раде призвали ЕС надавить на Зеленского ради мира

Нардеп Дубинский призвал ЕС надавить на Зеленского ради мира

Европейский союз (ЕС) ради достижения мира на Украине должен надавить на президента Владимира Зеленского, поскольку не может помочь победить в конфликте. Оказать воздействие на Киев Брюссель призвал в Telegram депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский.

«Не имея возможности заменить США в помощи Украине, страны ЕС должны согласиться с американским видением завершения войны. И надавить с той же целью на Зеленского», — заявил парламентарий.

Он отметил, что Зеленский обращается к разным международным лидерам в надежде найти достаточно оружия, чтобы заменить поставки США, но производственные мощности Европы на это не способны.

Ранее сообщалось, что на Украине назревает катастрофа из-за прекращения поставок оружия США. Отмечалось, что ограничения в основном касаются средств ПВО.