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20:22, 4 июля 2025Интернет и СМИ

Гоблин заявил о желании украинских властей расправиться с ним

Блогер Пучков заявил, что украинские власти хотят расправиться с ним
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, которого приговорили к 10 годам тюрьмы на Украине, заявил о желании украинских властей расправиться с ним. Об этом он сообщил в видео для проекта «Репортеры», доступном на Rutube.

На вопрос журналистки о том, льстит ли ему то, что на Украине ему вынесли приговор, Пучков ответил отрицательно. «В общем-то не надо тешить себя иллюзиями. Это достаточно серьезные люди. И они, не поверите, хотят меня убить», — сказал блогер.

По словам Пучкова, Украина применила против него такие меры, так как признает его информационное влияние, которое он оказывает своими видеороликами и выступлениями в российских СМИ.

Ранее Гоблин двумя словами прокомментировал заочный приговор на Украине. «Идиоты. Атас», — отреагировал переводчик.

30 июня сообщалось, что суд украинского города Винницы заочно приговорил Пучкова к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его обвинили в пропаганде военных действий и посягательстве на территориальную целостность Украины.

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