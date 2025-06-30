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11:35, 30 июня 2025Интернет и СМИ

Гоблин двумя словами прокомментировал заочный приговор на Украине

Пучков назвал идиотами тех, кто приговорил его к 10 годам тюрьмы на Украине
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, которого заочно приговорили к 10 годам тюрьмы на Украине, двумя словами прокомментировал приговор. Об этом он высказался в разговоре с RT, доступном в Telegram.

«Идиоты. Атас», — отозвался Гоблин о представителях украинской судебной системы.

30 июня стало известно, что суд украинского города Винница заочно приговорил Пучкова к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Блогера обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде военных действий.

В марте Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование против российского телеведущего, генерального директора канала «Спас» Бориса Корчевникова. Ему объявили подозрение в нарушении трех уголовных статей, в частности, ведущего обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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