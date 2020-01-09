Елизавета II отреагировала на отказ принца от полномочий королевской семьи

Королева Великобритании Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и Меган Маркл от полномочий членов королевской семьи. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

В резиденции британских монархов указали, что были в курсе планов принца и его супруги. Обсуждение их поступка пока проходит на ранней стадии. «Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложный вопрос», — отметили в дворце.

Одновременно с этим официальный представитель дворца заявила, что желание Гарри отказаться от финансирования из госбюджета и зарабатывать деньги самостоятельно «создает проблемы, решение которых потребует времени», передает РИА Новости.

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи. Пара заявила, что в дальнейшем планирует стать полностью финансово независимой, не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит при этом полностью поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».

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