Принц Чарльз пожаловался на непроходящий симптом коронавируса

Принц Чарльз пожаловался на непроходящий симптом после того, как переболел новой коронавирусной инфекцией. Как сообщает BBC News, после выздоровления у наследника британского престола не восстановились обоняние и вкус.

Принц Уэльский обсудил свое текущее состояние с медработниками во время посещения государственной больницы города Глостер, Англия. На встрече его сопровождала жена Камилла, герцогиня Корнуольская. Отмечается, что супруги впервые вышли в свет после введения в стране карантина.

В разговоре с ключевыми работниками, борющимися с коронавирусом, принц Чарльз посетовал, что его здоровье не до конца восстановилось. «Он рассказал о том, как потерял обоняние и вкус, и добавил, что симптом все еще не прошел», — отметила 47-летняя помощница врача Джефф Миллс (Jeff Mills), также присутствовавшая на встрече.

Члены королевской семьи наравне с медработниками соблюдали меры предосторожности, чтобы не распространять COVID-19. Принц Чарльз и его жена Камилла выдерживали социальную дистанцию в два метра при общении с медперсоналом.

В понедельник, 23 марта, принц Чарльз и его супруга Камилла сдали анализы для проверки на коронавирус и на следующий день узнали результат. Наследник британского престола оказался заражен, его жене удалось избежать заражения. Спустя семь дней стало известно, что он здоров.

Первым представителем европейских королевских династий, заразившимся коронавирусом SARS-CoV-2, стал внук последнего австрийского императора, 59-летний эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский. Болезнь также выявили у князя Монако Альбера II. 27 марта умерла 86-летняя принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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