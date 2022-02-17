У Елизаветы II начали отказывать ноги

Британская королева Елизавета II пожаловалась на то, что ей сложно ходить, пишет The New York Times.

У 95-летней королевы начали отказывать ноги. В среду, 16 февраля, когда в Виндзорском замке спросили, как она себя чувствует, Елизавета II, сжимая трость, указала на проблемы с ногами: «Ну, как видите, я не могу двигаться». По данным источников, она не может ходить и с палочкой. Врачи считают, что речь идет о возрастных изменениях, из-за которых возникла скованность в движениях.

Ранее стало известно, что в Великобритании под кодовым названием Operation Golden Orb разрабатывается план коронации принца Чарльза и его супруги, герцогини Корнуольской Камиллы.

До этого Елизавета II заявила, что Камилла станет королевой-консортом. Также она выразила надежду, что граждане окажут будущей королеве такую же поддержку, какую сейчас оказывают самой Елизавете.