Стало известно о тайной подготовке плана коронации принца Чарльза и Камиллы

В Великобритании под кодовым названием Operation Golden Orb разрабатывается план коронации принца Чарльза и его супруги, герцогини Корнуольской Камиллы, пишет The Mail on Sunday.

Как уточнили источники, церемония будет короче и дешевле. Ожидается, что служба в Вестминстерском аббатстве будет «радикально упрощена», так как принц Уэльский выступает за более современную монархию. Она будет открыта «для различных общественных групп и конфессий», отметил источник. Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года обошлась правительству в пересчете на современный курс примерно в 46 миллионов фунтов стерлингов (около 4,7 миллиарда рублей), но Чарльз поддержал мероприятие дешевле и «качественнее».

Подробности о тайной подготовке плана коронации стали известны после того, как британская королева Елизавета II объявила жену принца Чарльза Камиллу королевой-консортом. Она выразила надежду, что граждане окажут будущей королеве такую же поддержку, какую сейчас оказывают самой Елизавете.