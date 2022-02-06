Елизавета II назвала имя следующей королевы

Елизавета II официально объявила имя следующей королевы. Об этом говорится в послании Букингемского дворца, приуроченном к 70-летнему юбилею монарха на британском троне.

Она заявила, что после того, как сын принц Чарльз взойдет на престол, его жена Камилла станет королевой-консортом. Также она выразила надежду, что граждане королевства окажут будущей королеве такую же поддержку, какую сейчас оказывают самой Елизавете.

Принц Чарльз — старший сын Елизаветы II, которому перейдет британский престол после ее смерти. Кроме него, у королевы еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю. Второе место в очереди на британский престол занимает сын Чарльза принц Уильям. Его младший брат принц Гарри в 2020 году отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и переехал в США.

Ранее сообщалось, что эксперты усомнились в шансах принца Чарльза стать королем. Историк Мартин Винер не исключил, что его коронация может повлечь распад Содружества наций.