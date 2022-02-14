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Еще один член британской королевской семьи заболел COVID-19

Супруга принца Чарльза Камилла заразилась коронавирусом

Фото: Tolga Akmen / Getty Images

Супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камилла, заразилась новой коронавирусной инфекцией. Она стала еще одним членом британской королевской семьи, болеющим COVID-19, сообщает издание The Guardian.

«Ее Королевское Высочество герцогиня Корнуолльская получила положительный результат при тестировании на COVID-19 и сейчас самоизолируется», — заявил пресс-секретарь Камиллы.

О болезни принца Чарльза стало известно 10 февраля. Тогда Камилла утверждала, что у нее коронавирус пока не нашли, и провела ряд мероприятий.

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2 января

За два дня до положительного теста Чарльз встречался с королевой Елизаветой II. Букингемский дворец пока не сообщает результаты ее теста на COVID-19, ссылаясь на медицинскую тайну. По официальной информации, у нее нет симптомов болезни.

Принц Чарльз впервые перенес COVID-19 в марте 2020 года. После выздоровления он жаловался, что у него не восстановились обоняние и вкус.

73-летний принц Чарльз — старший сын Елизаветы II, в начале февраля отметившей 70-летие восшествия на престол. Ожидается, что он унаследует корону после ее смерти. 74-летняя Камилла — вторая жена принца. Когда ее муж станет королем, она получит титул королевы-консорта.

Олег Парамонов
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