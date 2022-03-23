Королева Елизавета II пересела в инвалидное кресло и попыталась это скрыть

Актер Кристофер Биггинс: королева Елизавета II скрывает, что пользуется инвалидным креслом

Королева Елизавета II скрывает, что пользуется инвалидным креслом. Такое утверждение, по сообщению издания Daily Express, сделал британский актер и телеведущий Кристофер Биггинс.

Он считает, что королеве пришлось пересесть в инвалидное кресло по состоянию здоровья. Она пытается это скрыть, поскольку помнит реакцию публики на инвалидное кресло своей сестры Маргарет и не хочет, чтобы к ней относились так же.

«Я слышал, что она не посещает множество мероприятий, в которых должна была участвовать, и отменяет их, потому что вынуждена передвигаться в инвалидном кресле, — утверждает Биггинс. — Она не хочет, чтобы ее в нем видели, потому что она очень гордая».

Биггинс выразил надежду, что Елизавета II сможет поучаствовать в торжествах по случаю 70-летия своего правления. Они назначены на 2 июня.

Ранее сообщалось, что Елизавета II уже шесть месяцев не выгуливает своих собак из-за слабого здоровья. Этим занимаются ее доверенные помощники.