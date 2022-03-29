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Елизавета II появилась на публике под руку с обвиненным в изнасиловании сыном

Королева Елизавета II появилась в Вестминстерском аббатстве с опальным принцем Эндрю

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Елизавета II пришла на панихиду по принцу Филиппу в Вестминстерском аббатстве под руку с опальным сыном. Об этом сообщает Daily Star.

Королева Великобритании прибыла на мероприятие в одном автомобиле с принцем Эндрю, герцогом Йоркским, ранее обвиненным в изнасиловании несовершеннолетней. Он сопровождал королеву на пути из Виндзора в Букингемский дворец, а оттуда в Вестминстерское аббатство. Елизавета II вошла в зал под руку с Эндрю через боковой вход и заняла свое место рядом с принцем Чарльзом и его супругой Камиллой Паркер Боулз. В мероприятии, помимо старших членов королевской семьи, приняли участие более 1800 гостей.

Монарх появилась на публике впервые за пять месяцев и стояла с тростью. Ранее ходили слухи, что она прибудет на мероприятие на вертолете и войдет через специальный вход, чтобы никто не видел, что ей приходится пользоваться инвалидной коляской.

По мнению издания, появление королевы на церемонии с герцогом Йоркским может вызвать разлад между ней и принцем Чарльзом, так как именно он с принцем Уильямом добивались лишения Эндрю титулов и права называться «Его Королевским высочеством».

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15 февраля стало известно, что принц Эндрю урегулировал иск, поданный Вирджинией Робертс-Джуффре, которая обвинила его в изнасиловании. Этого удалось добиться всего за несколько недель до того, как Эндрю должен был дать показания, и его должны были допросить под присягой адвокаты Робертс-Джуффре. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Несмотря на это, источник издания Evening Standard в Букингемском дворце утверждает, что принц Эндрю остался изгоем для королевской семьи. «Позиция осталась той же, что и в феврале. Возврат к роли старшего работающего члена королевской семьи исключен».

Ранее сообщалось, что Елизавета II купила гольф-кар для передвижению по по Виндзорскому замку. Четырехместный багги для гольфа, получивший название Queen Mobile, оснащен холодильником, развлекательным экраном, динамиками Bluetooth, обогревом лобового стекла и 14-дюймовыми легкосплавными дисками.

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Никита Савин
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