Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю остался изгоем и после завершения тяжбы

Возврат принца Эндрю в королевскую семью исключен и после завершения суда по изнасилованию

Принц Эндрю останется изгоем в британской королевской семье, несмотря на завершение судебного разбирательства по поводу изнасилования несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает Evening Standard.

«Позиция осталась той же, что и в феврале, — рассказал источник издания в Букингемском дворце. — Возврат к роли старшего работающего члена королевской семьи исключен». По его словам, принц не сможет участвовать даже в июньских торжествах по случаю 70-летия коронации королевы Елизаветы II.

Поводом для тяжбы были обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые американкой Вирджинией Джуффре. Она утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Американский суд отказался отклонить гражданский иск, который подала Джуффре, и обязал Эндрю дать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом Эндрю категорически отвергал обвинения в изнасиловании. В 2019 году он дал интервью «Би-би-си» и попытался доказать свою невиновность, но потерпел полную неудачу. После интервью ему пришлось сложить полномочия члена королевской семьи и уйти в тень. В январе 2022 года лишила Эндрю титула и воинских званий.