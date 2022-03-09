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Принц Эндрю заплатил обвинившей его в изнасиловании до 12 миллионов фунтов

Sky News: принц Эндрю выплатил обвинившей его в изнасиловании Вирджинии Джуффре до £12 млн
Принц Эндрю

Принц Эндрю. Фото: Globallookpress.com

Принц Эндрю, сын британской королевы Елизаветы II, выплатил компенсацию обвинившей его в изнасиловании Вирджинии Джуффре. Об этом сообщает Sky News.

По данным канала, судебное разбирательство официально прекращено. Отмечается, что сумма компенсации могла достигать 12 миллионов фунтов.

«Герцог Йоркский выплатил финансовую компенсацию своему обвинителю Вирджинии Джуффре», — отмечается в сообщении.

Также канал добавил, что Джуффре собирается направить средства на благотворительность и правозащитную деятельность.

В феврале стало известно, что принц Эндрю урегулировал иск, поданный Вирджинией Робертс-Джуффре, которая обвинила его в изнасиловании. Потерпевшая утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, американский финансист и друг принца Эндрю Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем.

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Марина Совина
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