Обвиняемый в изнасиловании принц Эндрю достиг внесудебного урегулирования иска

Принц Эндрю, сын британской королевы Елизаветы II урегулировал иск, поданный Вирджинией Робертс-Джуффре, которая обвинила его в изнасиловании. Об этом сообщает The New York Times.

Вирджиния Робертс-Джуффре утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, американский финансист и друг принца Эндрю Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем. Согласно новому решению суда в Манхэттене, сын британской королевы выплатит Робертс-Джуффре определенную сумму, которая не разглашается.

В совместном заявлении сторон также говорится, что Эндрю «намерен сделать существенное пожертвование» в поддержку прав пострадавшей.

Урегулирования удалось достичь всего за несколько недель до того, как Эндрю должен был дать показания, и его должны были допросить под присягой адвокаты Робертс-Джуффре. Принц не признал ни одного из выдвинутых против него обвинений.

Ранее New York Post сообщал, что Эндрю больше не будет именоваться «Его Королевским высочеством». Это решение королевы Великобритании означает, что герцога Йоркского полностью отстраняют от официальной придворной жизни. Отмечалось, что все остальные роли принца Эндрю будут распределены между другими членами королевской семьи.

Как сообщило издание Daily Mirror, принц Эндрю был ошарашен решением британской королевы Елизаветы II лишить его титула и воинских званий. Решение о лишении титула было принято после переговоров в Виндзорском замке, в которых помимо королевы участвовал принц Уильям.