Стала известна реакция сына Елизаветы II принца Эндрю на лишение титула

Принц Эндрю был ошарашен решением британской королевы Елизаветы II лишить его титула и воинских званий. О его реакции сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на собственный источник, близкий к принцу.

Решение о лишении титула было принято после переговоров в Виндзорском замке, в которых помимо королевы участвовал принц Уильям. Как стало известно Daily Mirror, они продолжались более часа. Ранее королева говорила по телефону со своим старшим сыном и наследником престола принцем Чарльзом, который находится в резиденции в Шотландии.

Источники Daily Mail утверждают, что королевская семья несколько недель обсуждала ход судебной тяжбы между принцем Эндрю и американкой Вирджинией Робертс-Джуффре, обвиняющей его в изнасиловании. И Чарльз, и Уильям настаивали на немедленном решении проблемы.

По сведениям The Sun, вслед за титулом Эндрю может лишиться роскошного особняка в Большом Виндзорском парке, который он получил в 2003 году и отремонтировал за 7,5 миллиона фунтов стерлингов (780 миллионов рублей). Кроме того, у него могут отобрать государственную охрану.

Принца Эндрю подозревают в сексуальном насилии в отношении Вирджинии Робертс-Джуффре. Она утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, американский финансист Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем. 12 января американский суд отказался отклонить гражданский иск, который подала Джуффре, и обязал Эндрю дать показания под присягой. На следующий день королева лишила Эндрю титула и воинских званий.

Принц настаивает на своей невиновности. Источник Daily Mirror, осведомленный о его планах, утверждал, что тот настроен защищать свою репутацию в суде и не рассматривает возможность внесудебного улаживания конфликта.

Принц Эндрю был близким другом Эпштейна, которого обвиняли в создании криминальной сети, занимавшейся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Кроме него Эпштейн поддерживал тесные связи с бывшими президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном и другими влиятельными людьми. В 2019 году финансиста арестовали, однако он покончил с собой, не дожидаясь суда. В декабре 2021 года присяжные признали его пособницу Гислейн Максвелл виновной в принуждении несовершеннолетних к проституции.