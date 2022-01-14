Сыну британской королевы придется описать свои половые органы под присягой

Юрист Спенсер Кувин, представлявший в суде жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна, считает, что принцу Эндрю придется описывать свои половые органы под присягой. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Сына британской королевы Елизаветы II, герцога Йоркского Эндрю подозревают в сексуальном насилии в отношении Вирджинии Робертс-Джуффре. Она утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем. Американский суд отказался отклонить гражданский иск, который подала Джуффре, и обязал Эндрю дать показания под присягой. Источник Daily Mirror, осведомленный о планах принца, утверждает, что тот настроен защищать свою репутацию в суде и не рассматривает возможность внесудебного улаживания конфликта. 13 января Елизавета II лишила Эндрю титула и воинских званий.

Принца ждут вопросы самого интимного характера, полагает Кувин. «Можно не сомневаться, что герцога спросят о его половых органах, — говорит он. — Ничего нельзя исключать, потому что если несовершеннолетняя девушка может описать, как они выглядят, то как это могло произойти, если у них не было отношений».

Кувин рассказал Daily Mirror, что в суд могут быть вызваны и другие члены британской королевской семьи, в том числе жена и дочери Эндрю, на которых тот ссылался в телевизионном интервью об обвинениях Джуффре. «Юристы могут попытаться вызвать в суд даже королеву, но вряд ли станут это делать, поскольку в случае с монархом этого почти невозможно добиться», — считает он.

Принц Эндрю был близким другом финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в создании криминальной сети, занимавшейся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Кроме него Эпштейн поддерживал тесные связи с бывшими президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном и другими влиятельными людьми. В 2019 году финансиста арестовали, однако он покончил с собой, не дожидаясь суда. В декабре 2021 года присяжные признали его пособницу Гислейн Максвелл виновной в принуждении несовершеннолетних к проституции.