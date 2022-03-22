Придворные Елизаветы II разработали спецоперацию ради сокрытия ее болезней

Елизавету II скроют от назойливых папарацци перед панихидой по принцу Филиппу

Сотрудниками Букингемского дворца разработана специальная операция для сокрытия болезней Елизаветы II во время панихиды в честь годовщины смерти принца Филиппа. Об этом сообщает Metro.

По данным, поступившим от приближенных ко двору инсайдеров, главной задачей спецоперации является доставка королевы на мероприятие 29 марта вне поля зрения камер назойливых папарацци. Елизавету II на вертолете доставят из Виндзора в Букингемский дворец, затем перевезут в Вестминстерское аббатство. Для монарха будет организован отдельный вход, чтобы ей не пришлось идти через общий зал.

Кроме того, около специального входа будут использованы защитные экраны около двух метров в высоту, которые скроют королеву, и, возможно, тоннель, «как на футбольном стадионе». Во дворе аббатства смогут находиться только придворные.

По словам источника таблоида Daily Mail, Елизавета II не хочет появляться на публике в инвалидном кресле, чтобы не повторить «печально знаменитые» снимки своей сестры Маргарет, сделанные за несколько месяцев до ее смерти. Также сообщается, что, несмотря на растущую слабость, королева намерена ходить самостоятельно как можно дольше.

В свою очередь, как сообщает Daily Express, королевский биограф Роберт Джобсон заявил, что королеве необходимо принять то, что ее физическое состояние может помешать ей «делать то, что она хочет». «Ее это разочаровывает, но это возраст. Некоторые ее ровесники не способны даже ходить», — сказал Джобсон, отметив тем не менее, что Елизавета II здорова психически и «умственно подвижна».

Ранее сообщалось, что Елизавета II уже шесть месяцев не выгуливает своих собак из-за слабого здоровья. Этим занимаются ее доверенные помощники.

В начале февраля Елизавета II объявила, что после ее смерти супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камилла, станет королевой-консортом. Гарри и Уильям — сыновья Чарльза и его первой жены принцессы Дианы, погибшей в 1997 году. Считается, что Камилла была любовницей Чарльза еще при жизни Дианы.