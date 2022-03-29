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Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике

Елизавета II появилась на публике, посетив службу в память о короле Филиппе

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Королева Великобритании Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике, посетив службу в память о короле Филиппе в Вестминстерском аббатстве. Об этом сообщает РИА Новости.

На службу королева пришла с тростью, ее сопровождал скандальный принц Эндрю, герцог Йоркский, замешанный в деле об изнасиловании несовершеннолетней. Кроме него на службу пришли другие члены королевской семьи и представители династий Бельгии, Дании, Люксембурга, Монако, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Бахрейна, Греции и других стран.

20 февраля королева заразилась новой коронавирусной инфекцией и в течение недели находилась на самоизоляции в Виндзорском замке под наблюдением врачей, так как испытывала легкие простудные симптомы.

Однако 27 февраля она почувствовала себя достаточно хорошо для того, чтобы совершить поездку в имение Фрогмор, где встретилась с внуками и правнуками: принцессой Беатрисой и ее дочерью Сиенной, а также c принцем Уильямом, его супругой Кейт Миддлтон и их детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

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Николай Чигасов
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